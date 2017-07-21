В Киеве правопорядок в пятницу и на выходных обеспечивают 900 правоохранителей

В связи с визитом в Киев иностранных делегаций, проведением футбольного матча и мероприятий с массовым участием граждан в центре города столичная полиция усилила меры безопасности.

"Поддерживать общественный порядок на территории города будут 900 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщает в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева.

В столичном главке полиции призвали граждана соблюдать требования действующего законодательства, не создавать конфликтных ситуаций и провокаций, а также способствовать правоохранителям в выполнении их обязанностей по охране общественного порядка.