События

16:39 21.07.2017

В Киеве правопорядок в пятницу и на выходных обеспечивают 900 правоохранителей

В связи с визитом в Киев иностранных делегаций, проведением футбольного матча и мероприятий с массовым участием граждан в центре города столичная полиция усилила меры безопасности.

"Поддерживать общественный порядок на территории города будут 900 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщает в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева.

В столичном главке полиции призвали граждана соблюдать требования действующего законодательства, не создавать конфликтных ситуаций и провокаций, а также способствовать правоохранителям в выполнении их обязанностей по охране общественного порядка.

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