Для предъявления Вилкулу подозрения нужно провести ряд экспертиз - Луценко

Чтобы выйти на предъявление подозрения народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу, Государственная фискальная служба должна провести определенную работу, а также нужно провести ряд экспертиз, отмечает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"21 июля были внесены в ЕРДР материалы правоохранительных органов относительно того, что Александр Вилкул, вероятно, уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. Далее все будет происходить согласно действующему законодательству", - сказал Ю.Луценко на пресс-конференции в Днепре в пятницу.

Генпрокурор выразил надежду, что все это будет сделано в сжатые сроки.

"Фискальная служба проведет свои действия, будут проведены экспертизы, и мы сможем принять решение относительно этого дела", - сказал Ю.Луценко.

Он пояснил, что ГФС в Днепропетровской области проинформировала Генпрокуратуру, что по результатам внеплановой проверки "к господину Вилкулу есть вопрос по неуплате налогов в особо крупных размерах".

В то же время он добавил, что пока не достаточно доказательств для объявления подозрения, но работа прокуратуры продолжается.

"На данный момент мы должны провести еще несколько действий с фискалами, а потом экспертизу, чтобы предъявить подозрения господину Вилкулу. Если мы подойдем к этому впритык, вы понимаете, что я буду вынужден получить согласие Верховной Рады", - подытожил генпрокурор.

Вместе с тем он напомнил, что, по законодательству, лицо, не уплатившее налоги, может уплатить эти налоги в полном объеме и уголовное производство будет закрыто.

Как сообщалось, 5 июля 2017 года и. о. начальника главного управления ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук сообщила, что А.Вилкул в 2015 году не уплатил в государственный бюджет налогов и сборов на 19,6 млн грн.

На своей странице соцсети "Фейсбук" она написала, что ГУ ГФС в Днепропетровской области провело документальную внеплановую проверку А.Вилкула на предмет достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора. "Проверкой данных, отраженных в электронной декларации за 2015 год, установлено превышение средств над общей суммой полученных лицом доходов на 72,9 млн грн, что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 млн грн", - написала она.

По словам О.Томчук, поскольку А.Вилкул имеет статус народного депутата, материалы проверки направлены в Генпрокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения лица и уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ю.Луценко 6 июля заявил о планах подготовить представление о даче согласия парламентом на снятие неприкосновенности с А.Вилкула в связи с выявленными фактами уклонения от уплаты налогов.

В свою очередь, в партии "Оппозиционный блок" заявили, что данная информация О.Томчук о якобы неуплате налогов А.Вилкулом является "попыткой власти уничтожить оппозицию с помощью силовых структур" и потребовали "прекратить политические преследования и наказать чиновников, использующих служебное положение для расправы с оппонентами".