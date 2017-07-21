Нардепы предлагают позволяющие начать строительство платных дорог законодательные изменения

Народные депутаты Украины предлагают внести в ряд законодательных актов изменения, которые позволят запустить проекты строительства платных дорог в стране.

Соответствующий законопроект №6766 от 19 июля зарегистрировали в Верховной Раде нардепы Александр Урбанский, Борис Козырь, Дмитрий Андриевский, Юрий Соловей, Игорь Кононенко (все партия "Блок Петра Порошенко") и Павел Унгурян (партия "Народный фронт").

Проект направлен на совершенствование законодательного урегулирования в сфере строительства и эксплуатации дорог государственного значения на условиях концессии.

Согласно пояснительной записке к документу, планируется внесение изменений в ряд законов. В частности, предусматривается, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации только новые дороги государственного значения. Согласно законопроекту, концессионер строит и эксплуатирует дороги.

Предусматривается, что решение о проведении концессионного конкурса принимает правительство, в котором, в частности, указываются технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.

Кабмин же определяет максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами, построенными на условиях концессии, который уплачивается с учетом уровня инфляции. Концессионные платежи зачисляются в Государственный бюджет Украины и используются в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда.

Согласно законопроекту, Кабмин может предоставлять компенсацию трафика, если фактический трафик на концессионной дороге меньше, чем предусмотрено концессионным соглашением. Однако проектом предусмотрено ограничение по этому пункту, согласно которому компенсироваться может не более 30% запланированного годового дохода от сбора выручки за проезд.

Автомобильные дороги (их участки) относят к разряду платных лишь при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами.

Между тем, длина альтернативных автомобильных дорог (их участков) для бесплатного проезда транспортных средств не должна превышать более чем в два раза длину платной автомобильной дороги. Исключением являются случаи, когда половину протяженности платной дороги составляют мосты и туннели. В таких случаях альтернативная дорога может превышать более чем в два раза длину платной автодороги.

После принятия решения о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, которые могут быть предоставлены в концессию, органам исполнительной власти запрещается совершать любые действия по предоставлению земельных участков, предусмотренных для строительства и эксплуатации этих автомобильных дорог, в пользование и/или в собственность граждан или юридических лиц.

В законопроекте также указано, что в случае, если отчуждается часть земельного участка для строительства, капитального ремонта, реконструкции и обслуживания дорог, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, возможность рационального использования остальной ее площади по целевому назначению определяется собственником, и по требованию владельца отчуждению подлежит весь земельный участок.

Решение соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о выкупе земельного участка других объектов недвижимого имущества, размещенных на нем, для строительства, капитального ремонта, реконструкции и обслуживания дорог, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации имеет неограниченный срок действия.

"Принятие законопроекта будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в отрасль и страну в целом для строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения, а также позволит обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт таких дорог и улучшить их техническое состояние. Строительство концессионных дорог позволит обеспечить баланс интересов между государством и частным сектором, причем Украина получит качественные автомагистрали, а инвесторы - возможность реализации дополнительных инвестиционных проектов", - отмечают авторы документа.

Ранее руководитель "Укравтодора" Славомир Новак заявлял о том, что первой концессионной дорогой может стать часть международного коридора Gо Highway – автомобильная дорога Краковец-Львов, которая имеет важное значение для экономики страны. Вторым проектом может стать автомобильная дорога Киев-Белая Церковь. Однако для реализации таких проектов, как отмечал С.Новак, необходимы изменения законодательства о концессии, так как в существующем законе не урегулирован ряд нюансов, что несет риски, как для потенциальных концессионеров, так и для государства.