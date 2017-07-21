Минобразования продлило срок внесения вузами данных бумажных заявлений абитуриентов в электронную базу

Министерство образования и науки Украины продлило на 3 дня – до 23 июля срок внесения высшими учебными заведениями данных бумажных заявлений абитуриентов в электронную базу данных.

"Минобразования позволило вузам вносить в Единую государственную базу по вопросам образования заявления абитуриентов, поступающих на основе собеседования, творческих конкурсов, вступительных экзаменов до 18:00 23 июля", - сказано в сообщении пресс-службы министерства в пятницу.

Срок приема таких заявлений от поступающих закончился в 18:00 20 июля, однако вузам предоставлено еще 3 дня, чтобы они успели внести в базу данные уже поданных абитуриентами заявлений.

"Это решение никоим образом не влияет на общие сроки вступительной кампании", - сказано в сообщении.

Творческие конкурсы начались в вузах с 17 июля и продлятся до 26 июля.

На данный момент всего подано уже 1,19 млн заявлений, 684 тыс. из них в электронном виде.