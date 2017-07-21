Порошенко потребует прекращения огня на Донбассе, усиления санкций в случае невыполнения этого на телефонных переговорах "нормандской четверки"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ходе запланированных на понедельник переговоров лидеров стран в "нормандском формате" намерен требовать реального прекращения огня в зоне АТО на Донбассе, а в случае невыполнения достигнутых решений - требовать усиления санкций.

"Уже в понедельник состоятся телефонные переговоры в "нормандском формате" и я буду требовать реального обеспечения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения. В случае невыполнения реализации решений "Большой семерки", которые были достигнуты в Италии, в том числе (буду требовать – ИФ) и усиления санкций", - заявил П.Порошенко в пятницу в Киеве в ходе совместного заявления с белорусским коллегой Александром Лукашенко.