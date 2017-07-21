Защита Маркива будет настаивать на прилете итальянских прокуроров в Украину

Прокурорам по делу арестованного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива необходимо приехать в Украину для опроса девяти свидетелей и посещения места происшествия, по которому украинцу выдвинуты подозрения, заявляет народный депутат Украины, куратор батальона НГУ им.Кульчицкого, в котором служит В.Маркив, Андрей Антонищак.

"Адвокат будет настаивать на прилете (итальянских прокуроров - ИФ), поскольку в здесь есть 9 свидетелей, а также обязательно надо посмотреть на место происшествия, поскольку при взгляде на него много вопросов отпадет", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Украинский парламентарий также рассказал, что группа народных депутатов посетила Италию с тем, что бы заверить в своей готовности дать показания, помочь италийской стороне установить правду в деле В.Маркива.

По словам А.Антонищака, следующее судебное слушание по "делу Маркива" состоится не раньше сентября, "потому, что надо провести судебные действия и адвокат будет настаивать на выезде в Украину".

"Был первый допрос, вчера мы разговаривали с адвокатом и также давали предварительные свидетельства и они полностью совпадают со свидетельствами Маркива. Я рассказал, как проходила операция под Славянском, командир взвода Богдан Маткивский рассказал, какие приказы получал он. В конечном результате это совпало со свидетельствами солдата Маркива", - рассказал он.

Как сообщалось, 30 июня 2017 года в Италии был задержан украинский военнослужащий В.Маркив по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года. Украинец находится в итальянском г.Павиа.

4 июля состоялось заседание суда по его делу, однако, как сообщил Департамент консульской службы МИД Украины, суд не рассматривал дело по существу и не принимал решения об изменении меры пресечения. В это же день сотрудники Генерального консульства Украины в Милане посетили В.Маркива в учреждении содержания.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что украинскую сторону не пустили в зал на заседание суда в Италии 4 июля. По информации МВД, В.Маркиву должны были назначить нового адвоката, необходимо было некоторое время для допуска защитника к делу.

По информации СМИ, прокуратура г.Павия начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу задержанный В.Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянский фотожурналист А.Роккелли был убит, находясь на неподконтрольной украинским властям на тот момент территории между позициями вооруженных формирований и террористических группировок. При этом он посетил т.н. "серую зону" без согласования с официальной властью Украины. Замгенпрокурора рассказал, что украинское следствие не установило лиц, которые могли бы быть причастны к гибели А.Роккелли. При этом украинская сторона не получала от итальянских правоохранителей ходатайств о международной правовой помощи в деле об убийстве А.Роккелли. Генеральная прокуратура также не получала запросов от итальянской стороны на проведение следственных действий на территории Украины.

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах. МВД Украины выражало обеспокоенность задержанием и арестом в Италии В.Маркива, который уехал в Италию во время планового отпуска.