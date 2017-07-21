Задержан экс-беркутовец подозреваемый в нападении на автомайдан

В четверг при попытке выехать на автомобиле из Киева был задержан бывший милиционер 1 оперативной роты спецподразделения "Беркут" при ГУМВД Украины в г.Киеве, который в течение полутора лет находился в розыске по делу о нападении в центре Киева активистов организации "Автомайдан" 23 января 2014 года.

"Экс-"беркутовец" подозревается в участии спланированной спецоперации по незаконному задержанию, нанесению телесных повреждений участникам движения "Автомайдан", а также избиении их автомобилей ночью 23.01.2014 на улицах Щорса и Грушевского в г.Киеве, организованной бывшим руководством Главного управления МВД Украины в г.Киеве по ч.2 ст.28 ч.3 ст.365, ч.1 ст.366 УК Украины", - сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Бывшему милиционеру инкриминируется превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, а именно причинение телесных повреждений различной степени тяжести 9 участникам мирных акций протеста, а также повреждения автомобилей на сумму более 500 тыс. грн. В общем от действий подозреваемого потерпевшими признаны 22 человека.

"В Печерский районный суд г.Киева внесено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в Генпрокуратуре.

Ранее в пятницу о том, что правоохранители задержали экс-"беркутовца", находящегося в розыске по делу о нападении в центре Киева активистов организации "Автомайдан" 23 января 2014 года, сообщила адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская.

"Задержали еще одного беркутовца, которого разыскивали по эпизоду нападения на автомайдан 23.01.2014 года на ул. Щорса и Грушевского. Лобода С.П.", - написала Е.Закревская в своей странице в Фейсбук в пятницу. Она также проинформировала, что во второй половине дня в Печерском районном суде Киева начнется процесс по избранию задержанному меры пресечения.

Как сообщалось, ряду бывших сотрудников "Беркута" вменяется превышение власти и незаконное задержание 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в городе Киеве, которое сопровождалось применением к ним насилия и повреждением 11 их автомобилей. В Генпрокуратуре Украины также сообщали, что указанным лицам инкриминируются также служебные подделки официальных документов (рапортов) и предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

В отношении командира оперативной роты № 1 спецподразделения "Беркут" за совершение указанных преступлений обвинительный акт передан в суд еще в марте 2016 года. В отношении других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается, в том числе восемь из них объявлены в розыск и судом предоставлено разрешение на их задержание.