В Украине в ближайшие сутки сохранится жаркая погода

В Украине в ближайшие сутки 22 июля неустойчивую погоду северной части страны будет определять атмосферный фронт, на остальной территории сохранится жаркий и сухой воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных регионах, а также в Харьковской области, а днем и в большинстве центральных областей ожидается кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с (ночью во Львовской, Волынской, Ровенской областях, днем в Черниговской и Сумской областях местами сильный дождь. Ветер юго-западный (на западе - северо-западный), 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, на юге страны до 35°.

В Киеве 22 июля кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 июля самая высокая температура днем была 34,9° в 1936 году, самая низкая ночью 8,3° в 1909 году.

В Украине 23 июля в Карпатском регионе и Одесской области местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 25-30°, на юге и востоке страны 30-35°.

В Киеве 23 июля без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

По состоянию на пятницу, 21 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 21-25°, в Днепре возле Киева 22°.