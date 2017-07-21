САП просит суд ограничить передвижение нардепа Полякова и назначить ему залог

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Соломенский районный суд Киева избрать народному депутату Украины Максиму Полякову (фракция "Народный фронт") меру пресечения в виде залога на сумму 505 тыс. грн и возложить на него ряд обязательств.

Как передает в пятницу корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в своем ходатайстве прокуроры кроме залога просят суд обязать М.Полякова носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта и воздержаться от общения с лицами, которые фигурируют в его деле или являются свидетелями.