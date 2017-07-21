События

13:25 21.07.2017

Тело Дали хорошо сохранилось, говорят участники процедуры эксгумации

Образцы волос и ногтей взяты для анализа ДНК при эксгумации тела знаменитого художника Сальвадора Дали, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на генерального секретаря "Фонда Гала-Дали" Льюиса Пенуэласа Рейшака.

По его словам, тело С.Дали, забальзамированное и мумифицированное 27 лет назад, хорошо сохранилось, даже его знаменитые усы сохранили форму.

Л.Рейшак отметил, что при эксгумации, которая была проведена накануне вечером, присутствовали только пять человек - судебный следователь, трое судмедэкспертов и ассистент.

Ранее испанская газета "Паис" сообщила, что результаты анализов ДНК Пилар Абель, которая таким образом намерена доказать то, что она является дочерью С.Дали, будут известны в августе или сентябре.

Эксгумация проведена по решению суда, который ранее удовлетворил соответствующее прошение П.Абель.

П.Абель родилась в городе Фигерас в 1958 году. С 2007 года она утверждает, что она - дочь С.Дали. Якобы мать рассказала ей, что в свое время поддерживала тайную связь с С.Дали, в семье которого работала.

"У меня есть надежды, что с помощью тестов ДНК мы придем к окончательному заключению", - сказала в интервью "Паис" П.Абель.

В случае признания отцовства С.Дали П.Абель получит законные права на его фамилию, однако наследование авторских прав на его работы - это объект другого судебного расследования, отмечает газета.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Задержан экс-беркутовец подозреваемый в нападении на автомайдан

В Украине в ближайшие сутки сохранится жаркая погода

Суд закрыл дело о совместительстве Ляшко

ГПУ выявила преступную схему растраты средств ПАО "Мотор Сич"

МВД углубит сотрудничество с Францией в сфере противодействия киберпреступности

ПОСЛЕДНЕЕ

Защита Маркива будет настаивать на прилете итальянских прокуроров в Украину

Суд по делу Штепы снова не состоялся из-за ее медобследования

САП просит суд ограничить передвижение нардепа Полякова и назначить ему залог

Американских военных, спасших жильцов горящего дома во Львове, представили к высшей солдатской награде армии США

В ЕС выразили недовольство изменениями в избирательной системе Молдовы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
стоимость роботов
РЕКЛАМА