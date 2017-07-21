Американских военных, спасших жильцов горящего дома во Львове, представили к высшей солдатской награде армии США

Шестеро военнослужащих 45-й Бригадной боевой группы Нацгвардии США (штат Оклахома), участвующих в миссии в составе "Объединенной многонациональной тренировочной группы – Украина" (JMTG-U), увидев возгорание в одном из жилых домов во Львове, оперативно предупредили об опасности жильцов и вывели их из задымленного помещения.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны Украины в официальной странице ведомства в Фейсбук, в минувшее воскресенье американские военнослужащие Мэтью Одом, Нельсон Диз, Винсент Хамерикхаус, Келлар Джексон, Аарон Мур и Кевин Полк находились во Львове на экскурсии. В центре города недалеко от Львовского национального академического театра оперы и балета им.Соломии Крушельницкой они увидели густой дым над одним из домов и сразу поспешили к горящему зданию.

"Военнослужащие вспоминают, что когда они подошли к месту происшествия спасателей не было. Горел второй этаж. Дым от пожара осложнял дыхания. Они сразу начали стучать во все двери, чтобы привлечь внимание жителей. Языковой барьер добавлял труда. Однако люди быстро понимали, что им угрожает опасность. До приезда спасателей американцам удалось эвакуировать третий этаж. Оклахомские нацгвардейцы действовали уверенно, ведь среди них был волонтер-пожарный Нельсон Диз из города Краудер в округе Питтсбург. Он четко знал, что им нужно быстро двигаться и спасать людей из огня", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-офицер 45-й Бригадной боевой группы Нацгвардии США капитан Кейла Кристофер, об этом поступке американских военнослужащих проинформировано Министерство национальной безопасности США.

"Туда будут направлены все подтверждающие документы и по решению Министерства нацбезопасности шестеро героев могут получить самую высокую солдатскую награду бронзовую "Медаль для солдата" (Soldier's Medal), утвержденную Конгрессом США в 1926 году. Следует отметить, что этой награды удостаиваются военнослужащие армии США за мужественный поступок вне боевых действий, то есть в мирной жизни", - говорится в обнародованной информации.