Вспышки АЧС зафиксированы в Черкасской и Полтавской областях

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) за последние дни получила положительный результат исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) в Черкасской и Полтавской областях.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, на обочине трассы Киев-Одесса вблизи Жашкова (Черкасской обл.) был обнаружен труп свиньи.

Кроме того, в личном подсобном хозяйстве жителя с. Чутовка (Полтавской обл.) было зарегистрировано заболевание и гибель свиньи.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 19 и 20 июля установлен диагноз АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание Государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Жашковской и Оржицкой райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.