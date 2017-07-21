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12:21 21.07.2017

Германия планирует приостановить поставки вооружения Турции

Правительство ФРГ планирует заморозить программу поставок вооружения Турции, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд" со ссылкой на источники в кабинете министров.

"Следует не только обдумать экспортные гарантии Турции, но и четко заявить, что их больше и не будет", - приводит газета слова вице-спикера Бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" Клаудии Рот.

По ее словам, поставки должны быть немедленно прекращены из-за эскалации военного противостояния в регионе.

К.Рот пояснила, что ухудшение отношений между двумя странами произошло не только из-за ФРГ, намного больше усилий для эскалации приложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин намерен рассмотреть введение экономических ограничительных мер против Турции в связи с недавними арестами германских правозащитников в Турции.

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