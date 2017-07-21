Принятые судами решения не влияют на работу СК "Евроинс Украина"

Принятое Апелляционным административным судом Киева 18 июля решение подтверждающее постановление Окружного административного суда Киева признавшего принятым с нарушением распоряжение Нацкомфинуслуг о даче согласия EuroinsInsuranceGroup AD (Болгария) на увеличение существенного участия в ПАО "ХДИ Страхования" (Киев) до 99,29% путем приобретения 89,29% страховщика, не влияет на работу страховой компании "Евроинс Украина" (Киев).

"Принятые судами решения касаются работы Нацкомфинуслуг и никоим образом не влияют на работу нашей компании. Руководство компании и EuroinsInsuranceGroup не комментируют вопрос о праве собственности EIG на акции страховой компании, а также ситуацию по судебному делу, по которой ожидается окончательное решение кассационной инстанции. Страховая компания "Евроинс Украина" работает и будет работать в обычном режиме", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

Как отметила на своей странице в Ф.Б. миноритарный акционер, экс-глава правления "ХДИ Страхования" Анна Проскурина, киевский Апелляционный Административный Суд 18 июля подтвердил решение суда первой инстанции по сделке Euroins в Украине.

"Распоряжение Нацкомфинуслуг признано незаконным. Дело слушалось 9 месяцев. Суд установил, что решение о согласовании приобретения принято в июле 2016 с нарушениями. Были рассмотрены и мои аргументы о том, что на момент заключения сделки и выдачи распоряжения Нацкомфинуслуг покупатель не соответствовал требованиям по финансовым показателям, установленным Порядком приобретения существенного участия", - отметила А.Проскурина.

Как сообщалось, согласно иску, поданному ею в суд первой инстанции, одним из аргументов причины отмены решения Нацкомфинуслуг является то, то что на момент третьей подачи документов в комиссию срок разрешения Антимонопольного комитета Украина на приобретение EuroinsInsuranceGroup AD контрольного пакета акций "ХДИ Страхование" истек. Разрешение было выдано АМКУ 10 июля 2015 года. В соответствии с нормами закона, сделка должна была быть закрыта в течение года. Кроме того, истец сомневался в достаточности финансового положения покупателя.

Как сообщалось, Нацкомиссия распоряжениями от 16 июня 2016 года и от 3 сентября 2015 года отказывала болгарской компании в приобретении 89,29% акций СК "ХДИ Страхование" в связи с подачей неполного пакета документов, недостоверной информации и документов, не соответствующих требованиям. Разрешение на покупку закреплено распоряжением регулятора ?1792 от 28 июля 2016 года. .Euroins Insurance Group планировала сконцентрировать 99,3% акций "ХДИ Страхование" в августе 2015 года, согласно договору с Talanx International AG (Германия) о продаже украинской "дочки".

Euroins имеет около 7% рынка в Болгарии, Румынии и Македонииэ. Является дочерней компанией Eurohold Bulgaria - ведущей болгарской компании, работающей на Балканах, которая предоставляет небанковские финансовые услуги и услуги по управлению активами.

ЧАО СК "Евроинс Украина" начала работать на украинском страховом рынке с 1992 года под названием СК "Алькона ". Начиная с 2008 года, после изменений в структуре акционеров, компания работала в составе немецкого холдинга Talanx International AG под брендом "HDI Страхование".

В связи с переоформления права собственности на общем собрании акционеров, состоявшемся 29 сентября 2016 года было принято решение об изменении названия на ПАО "СК "Евроинс Украина"

Как сообщалось, активы страховщика за минувший год увеличились на 2,9% и составили 247,433 млн грн. В то же время собственный капитал СК незначительно сократился - на 0,3%, до 108,037 млн грн.