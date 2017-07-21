МВД углубит сотрудничество с Францией в сфере противодействия киберпреступности

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и посол Франции в Украине Изабель Дюмон договорились о расширении украино-французского сотрудничества в сфере гражданской безопасности и в сфере противодействия киберпреступности.

"Франция и Украина расширяют сотрудничество в сфере гражданской безопасности и по линии противодействия киберпреступности. Я хочу поблагодарить за вашу поддержку и значительный вклад Франции в реформирование системы МВД", - цитируют слова А.Авакова пресс-служба МВД в пятницу.

Министр также проинформировал о прогрессе реформы силового сектора, что, по его словам, увеличило раскрытие преступлений на 20%.

Стороны также договорились организовать тренинги с участием украинской и французской сторон.

Посол выразила надежду, что Украина расширит сотрудничество с Францией в сфере совместного управления границами с ЕС.