События

11:12 21.07.2017

МВД углубит сотрудничество с Францией в сфере противодействия киберпреступности

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и посол Франции в Украине Изабель Дюмон договорились о расширении украино-французского сотрудничества в сфере гражданской безопасности и в сфере противодействия киберпреступности.

"Франция и Украина расширяют сотрудничество в сфере гражданской безопасности и по линии противодействия киберпреступности. Я хочу поблагодарить за вашу поддержку и значительный вклад Франции в реформирование системы МВД", - цитируют слова А.Авакова пресс-служба МВД в пятницу.

Министр также проинформировал о прогрессе реформы силового сектора, что, по его словам, увеличило раскрытие преступлений на 20%.

Стороны также договорились организовать тренинги с участием украинской и французской сторон.

Посол выразила надежду, что Украина расширит сотрудничество с Францией в сфере совместного управления границами с ЕС.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии против Украины и других стран Европы

В результате землетрясения в Греции и Турции по предварительным данным украинцы не пострадали

В Киеве ограничен въезд большегрузного транспорта

Представитель "ДНР" не пускает наблюдателей СММ ОБСЕ в Ясиноватую

Пятеро украинских военнослужащих погибли и восемь ранены за сутки в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Принятые судами решения не влияют на работу СК "Евроинс Украина"

Финансист Скарамуччи может быть назначен на пост директора по связям в Белом доме

В ЕС выступают за ускорение процесса верификации е-деклараций украинских политиков и чиновников

Парубий направил запрос в Венецианскую комиссию для оценки законопроекта создании антикоррупционного суда

Пограничники и полиция разоблачили международный канал торговли людьми

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА