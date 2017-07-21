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11:11 21.07.2017

Финансист Скарамуччи может быть назначен на пост директора по связям в Белом доме

Президент США Дональд Трамп может назначить финансиста из Нью-Йорка Энтони Скарамуччи на пост директора по связям в американской администрации, сообщило в пятницу агентство AP со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В сообщении отмечается, что Э.Скарамуччи часто выступал в роли защитника Д.Трампа на телевидении, а также работал в "Трамп Тауэр" в период формирования новой американской администрации.

В 2005 году Э.Скарамуччи основал инвесткомпанию SkyBridge Capital и продал ее в начале 2017 года после перехода в администрацию Д.Трампа.

Бывший директор по связям в администрации Д.Трампа Майк Дабке покинул пост в мае. С тех пор в роли временного директора выступал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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