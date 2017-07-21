Учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии против Украины и других стран Европы

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил обеспокоенность по поводу проведения на территории Беларуси российско-белорусских военных учений "Запад - 2017".

"Украина и мир имеет общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад - 2017" являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой другой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

"Мы будем адекватно реагировать на проведение учений", - подчеркнул министр.