События

10:56 21.07.2017

Учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии против Украины и других стран Европы

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил обеспокоенность по поводу проведения на территории Беларуси российско-белорусских военных учений "Запад - 2017".

"Украина и мир имеет общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад - 2017" являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой другой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

"Мы будем адекватно реагировать на проведение учений", - подчеркнул министр.

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Интерфакс-Украина
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