События

10:04 21.07.2017

В Киеве ограничен въезд большегрузного транспорта

В Киеве в связи с повышением температуры воздуха до +28ºС вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00", - сообщает КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор" утром в пятницу.

Такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г.Киева в связи с повышением температуры воздуха".

В информации отмечается, что Управление патрульной полиции в г.Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы.

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