Парубий направил запрос в Венецианскую комиссию для оценки законопроекта создании антикоррупционного суда

В Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), получили запрос председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия с просьбой провести экспертную оценку двух законопроектов, касающихся создания в Украине специальных антикоррупционных судов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в комиссии.

По информации издания, соответствующий запрос на имя генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда поступил в четверг, 20 июля.

Как отмечается, проверка на соответствие стандартам Совета Европы будет касаться проектов закона "Об антикоррупционном суде" (№6011) и "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" о введении обязательной специализации судей для рассмотрения дел, связанных с коррупцией "(№6529).

По предварительным оценкам, эксперты будут работать над заключением по этим законопроектам не менее года.

Как сообщалось, 13 июля 2017 года президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.

"Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет, что мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском в Киеве.

В пятницу, 14 июля, Ж.-К.Юнкер через пресс-службу представительства ЕС в Украине заявил, что вопросом первостепенной важности является создание в Украине обладающего необходимыми полномочиями и ресурсами независимого, эффективного судебного органа, а название и структура этого органа уже являются деталями.

"Борьба с коррупцией имеет решающее значение и нуждается в дальнейшем ускорении и активизации. Важно то, что создается независимый, эффективный судебный орган, обладающий необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией", - процитировали Ж.К.Юнкера в представительстве ЕС в Украине.

Позже в Представительстве Европейского Союза в Украине подчеркнули необходимость создания независимого и эффективного судебного органа для борьбы с коррупцией в Украине, а также что Европейский Союз не изменил позицию относительно необходимости создания независимого антикоррупционного суда,