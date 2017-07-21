События

10:21 21.07.2017

Пограничники и полиция разоблачили международный канал торговли людьми

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с ГУНП в Днепропетровской области разоблачили канал международной торговли людьми разоблачили во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщает Госпогранслужба, организовали преступную деятельность - перемещение женщин в город Хайфа (Израиль) с целью предоставления сексуальных услуг - мужчина и женщина 1960 и 1968 рождения, жители Запорожской области.

Путем обмана преступники вербовали и удерживали женщин в местах, где те оказывали сексуальные услуги. Девушек подыскивали через объявления в сети Интернет, предлагая работу в сфере предоставления эскорт-услуг. Преступники набирали женщин из Днепропетровской и Запорожской областей. После оформления всех соответствующих документов их в дальнейшем переправляли через аэропорты Запорожья, Харькова и Киева в Израиль. За каждую «жертву» злоумышленники получали от $500 до $1000. На территории Израиля девушек заставляли оказывать сексуальные услуги, все средства, которые были «заработаны» в сексуальном рабстве, отбирали сутенеры, а сами жертвы не могли вернуться на родину.

В четверг украинские правоохранители провели 8 обысков, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факты преступной деятельности и отлаженную «схему» торговли людьми. Пресечена также деятельность двух борделей в Запорожье и предотвращен вывоз в сексуальное рабство 6 гражданок Украины.

Злоумышленники задержаны, в настоящее время продолжаются дальнейшие следственные мероприятия. Организаторам «преступного бизнеса», согласно части 2 ст. 303 (Проституция, принуждение или втягивание в занятие проституцией) и части 2 ст. 149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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