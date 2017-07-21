События

10:12 21.07.2017

В результате землетрясения в Греции и Турции по предварительным данным украинцы не пострадали

Департамент консульской службы МИД Украины сообщает, что информация о возможных пострадавших во время землетрясения в Греции и Турции украинцах не поступала.

"Землетрясение в Греции, Турции. Консул сообщает, что по состоянию на 08:00 информация о пострадавших не поступала", - сообщил департамент в микроблоге "Твиттер".

При этом не уточнено, консул в какой стране представил такую информацию.

В свою очередь представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что предварительная информация от обоих консулов говорит об отсутствии пострадавших среди украинцев.

"По предварительным данным консулы в обеих странах сообщают, что среди пострадавших граждан Украины нет", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Вместе с тем В.Кирилич добавил, что консулы еще уточняют информацию о возможных пострадавших среди украинцев.

"Консулы продолжают находиться на оперативной связи со спасательными службами и местными органами власти Турции и Греции", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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