МККК направил на временно неподконтрольную территорию Донецкой области 180 т стройматериалов

Международный Комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные Киеву территории Донецкой области 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы, 9 грузовиков с гуманитарным грузом направились на временно неконтролируемую территорию через КПВВ "Новотроицкое".

"Автомобили перевозили строительные материалы общим весом 180 тонн. Груз жителям Донетчины был направлен от Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.