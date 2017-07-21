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09:04 21.07.2017

Глава британского МИД заявил о поддержке Японии перед лицом северокорейской угрозы

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство стоит на стороне Токио в условиях ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.

Министр в холе визита в Японию заверил, что Великобритания "стоит плечом к плечу" с японскими партнерами.

"Мы все должны усилить давление на Пхеньян посредством дипломатии и санкций, а также должны подключить к этому Китай, чтобы он использовал свое влияние на КНДР для возвращения Северной Кореи за стол переговоров", - сказал Б.Джонсон.

Он назвал недавний запуск Северной Кореей баллистической ракеты, которую КНДР и Запад назвали межконтинентальной, "грубой провокацией".

Вместе с тем, как сообщают СМИ из ООН, во всемирной организации между США и Россией продолжаются дискуссии на тему о том, можно ли квалифицировать эту северокорейскую ракету как МБР. Российские эксперты оценили ее как ракету средней дельности.

Одновременно, как свидетельствуют СМИ, между представителями США и Китая в ООН продолжаются консультации по подготовленному Вашингтоном проекту резолюции с ужесточением санкций против КНДР. Китай считает, что более жесткие санкции против Пхеньяна не приведут к желаемому результату и могут только побудить руководство КНДР к новым действиям, в том числе к проведению новых ракетно-ядерных испытаний.

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Интерфакс-Украина
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