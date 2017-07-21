В Донецкой области задержаны 3 полицейских за пытки задержанных и создание преступной схемы – прокуратура

Следователи Донецкой областной прокуратуры совместно с сотрудниками департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали троих участковых офицеров сектора превенции Покровского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Благодаря принятым совместным мерам, следствию удалось установить, задокументировать и ликвидировать созданную полицейскими преступную схему искусственного улучшения показателей служебной деятельности… Установлено, что правоохранители с целью повышения своих показателей в работе по выявлению и раскрытию уголовных и административных правонарушений, систематически фабриковали доказательства виновности лиц в уголовном производстве. В частности, передавали наркозависимым лицам наркотики для дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении на сайте облпрокуратуры.

Кроме того, указанные "правоохранители" прибегали к избиениям и пыткам задержанных.

Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы согласно ч.2 ст.365 и ч.2 ст.307 УК Украины.

Продолжаются следственные действия.