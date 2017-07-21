События

08:14 21.07.2017

В США согласились досрочно освободить из тюрьмы экс-звезду американского футбола О.Джея Симпсона

Судебные власти США согласились досрочно освободить из тюрьмы бывшую звезду американского футбола О.Джея Симпсона (полное имя - Орентел Джеймс Симпсон), сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП)

Все четыре члена комиссии по условно-досрочному освобождению, рассматривавшие его дело, проголосовали за досрочное освобождение 70-летнего осужденного.

"Спасибо, спасибо, спасибо", - отреагировал на это решение сам бывший спортсмен.

АП отмечает, что он может выйти из тюрьмы, самое раннее, 1 октября 2017 года. Это связано с тем, что ранее его приговорили к 33 годам заключения за вооруженное ограбление, причем девять из них он должен провести за решеткой без права на досрочное освобождение. Эти девять лет как раз истекают в октябре.

О.Джей Симпсон известен не только как спортсмен, но и как киноактер. Многие любители комедий помнят его в роли инспектора Нортберга в цикле фильмов "Голый пистолет".

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