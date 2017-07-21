Эр-Рияд выразил поддержку Кувейту в связи с решением о высылке иранских дипломатов - СМИ

Власти Саудовской Аравии поддерживают действия Кувейта, направленные на сокращение числа иранских дипломатов в стране и закрытие ряда представительств Тегерана, пишут в четверг западные СМИ со ссылкой на источник в МИД Саудовской Аравии.

Как отмечают издания, в МИД страны выражают "абсолютную поддержку" Кувейту и считают подобные меры оправданными.

Ранее в четверг сообщалось, что власти Кувейта закрыли иранскую культурную миссию и предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре.

Информация о таком решении была передана послу Ирана.

Подобные шаги Кувейта связаны с судебным разбирательством над предполагаемыми членами террористической группировки "Аль-Абдали". Как предполагалось, они были связаны с иранским Корпусом стражей Исламской революции и проиранской радикальной организацией "Хезболла".