События

06:01 21.07.2017

21 июля в Киеве будет частично ограничено движение транспорта – КГГА

В пятницу, 21 июля, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по улицам Михайловской, Саперно-Слободской и Михаила Бойчука, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Напоминаем, что, начиная с 21 июля, начинается капитальный ремонт на ул. Михайловской. В связи с этим будет закрыто движение транспорта указанной улице от ул. Крещатик до Владимирского проезда в направлении Михайловской площади. Движение транспорта в направлении ул. Крещатик будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении на сайте КГГА.

Движение по улицам Саперно-Слободской и М.Бойчука будет ограничено до 12.00 пятницы в связи с ремонтом дорожного покрытия.

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