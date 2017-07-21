События

05:02 21.07.2017

Галина Пахачук назначена и.о. председателя правления ПриватБанка

Член правления ПриватБанка Галина Пахачук назначена наблюдательным советом банка исполняющим обязанности председателя правления, сообщает пресс-служба банка.

"Во время заседания 20 июля 2017 члены наблюдательного совета ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности Председателя правления. Исполняющим обязанности Председателя правления ПриватБанка назначен член правления Галина Пахачук", - говорится в сообщении пресс-службы.

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