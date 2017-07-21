Прокуратура проверит, как исполняли служебные обязанности сотрудники Одесского СИЗО, где сокамерники зарезали заключенного

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, в рамках расследования которого планируется проверить законность исполнения служебных обязанностей сотрудниками Одесского следственного изолятора.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, проверка связана с фактом убийства в СИЗО заключенного.

В прокуратуре напомнили, что тело 40-летнего мужчины было найдено в среду, 19 июля, с признаками насильственной смерти. В связи с этим сотрудники Малиновского отдела полиции начали уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

Как сообщалось, убитый ожидал суда по делу о разбое, совершенном в Суворовском районе Одессы. По данным СМИ, в день убийства заключенным передали в камеру водку, и после ее употребления там началась драка, в которой мужчина получил смертельные ножевые ранения.