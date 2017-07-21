События

00:55 21.07.2017

Прокуратура проверит, как исполняли служебные обязанности сотрудники Одесского СИЗО, где сокамерники зарезали заключенного

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, в рамках расследования которого планируется проверить законность исполнения служебных обязанностей сотрудниками Одесского следственного изолятора.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, проверка связана с фактом убийства в СИЗО заключенного.

В прокуратуре напомнили, что тело 40-летнего мужчины было найдено в среду, 19 июля, с признаками насильственной смерти. В связи с этим сотрудники Малиновского отдела полиции начали уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

Как сообщалось, убитый ожидал суда по делу о разбое, совершенном в Суворовском районе Одессы. По данным СМИ, в день убийства заключенным передали в камеру водку, и после ее употребления там началась драка, в которой мужчина получил смертельные ножевые ранения.

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