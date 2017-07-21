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00:05 21.07.2017

Полиция США и Европы добилась закрытия двух крупнейших нелегальных Интернет-рынков по продаже наркотиков и оружия

Правоохранительным органам США и Европы удалось закрыть две крупнейшие онлайн-площадки, через которые распространялись наркотические средства, оружие и поддельные документы, передает в четверг британский телеканал "Скай-ньюс".

В результате масштабной операции прекратили свое существование два нелегальных сайта - AlphaBay и Hansa. В частности, на сайте AlphaBay пользователям предлагался выбор из 300 тыс. видов наркотиков и иных запрещенных токсичных веществ.

Стражи порядка также арестовали предполагаемого организатора AlphaBay - 26-летнего гражданина Канады, отмечает "Скай-ньюс".

Между тем, в министерстве юстиции США назвали это самой успешной в истории операции по ликвидации таких Интернет-ресурсов.

"Это крупнейшие за всю историю онлайн-площадки в "даркнете" (части Интернета, используемой для незаконной деятельности - ИФ), которые были нами закрыты ", - сказал глава министерства Джефф Сешнс.

В свою очередь, директор ФБР Эндрю Маккейб заявил, что "речь идет о многочисленных серверах, которые были расположены в разных государствах и оборот которых достигал миллионов долларов в криптовалюте".

Доступ к онлайн-площадкам, которые относились к "даркнету", осуществлялся лишь через анонимный браузер Tor, а также через другие подобные компьютерные программы и приложения.

В 2013 году правоохранительные органы смогли закрыть аналогичный веб-сайт Silk Road.

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