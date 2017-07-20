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23:04 20.07.2017

Суд отстранил от должности директора ЛБТЗ

Соломенский районный суд г.Киева отстранил от должности до 13 сентября директора Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) по совместному ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). О подозрении ему было сообщено в рамках расследования уголовного производства по факту растраты средств в процессе закупки двигателей для нужд Вооруженных Сил Украины. Кроме директора ЛБТЗ в причастности к коррупционной схеме подозреваются еще 4 человека", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры 14 июля задержали пять лиц, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя. Соломенский райсуд Киева постановил взять его под стражу с возможностью внесения залога 2 млн грн.

За директора Р.Тымкива18 июля был внесен залог в 2 млн грн. Он вышел на свободу.

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