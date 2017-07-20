Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой – СМИ

Вокалист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство, сообщает сайт TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, певец повесился в резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в округе Лос-Анджелеса. Его тело было обнаружено в четверг около 9:00 утра.

Агентство Associated Press на своей странице в Twitter подтвердило смерть музыканта.

"Певец группы Linkin Park Честер Беннингтон умер в возрасте 41 года, сообщают следователи округа Лос-Анджелес", - говорится в сообщении.

Ч.Беннингтон был дважды женат, у него было шестеро детей.

Певец много лет боролась с наркотической и алкогольной зависимостью.

В сообщении сайта TMZ отмечается, что Ч.Беннингтон близко дружил с рок-музыкантом Крисом Корнеллом, который также покончил с собой через повешение в мае этого года. Сегодня, 20 июля, К.Корнеллу исполнилось бы 53 года.