События

18:58 20.07.2017

Главный инспектор ГУ ГФС в Киевской области и начальник отдела попались на крупной взятке

Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и управления защиты экономики Национальной полиции Украины 19 июля задержали главного государственного инспектора Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области, который в сговоре с начальником отдела требовал и получил неправомерную выгоду от представителя ООО.

"…совместно и по предварительному сговору с начальником отдела службы получили неправомерную выгоду в сумме 260 тыс. грн от представителя общества с ограниченной ответственностью за не направление в суд искового заявления о признании недействительным договора, который был заключен указанным обществом", - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК в четверг.

Главный государственный инспектор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом) УК Украины.

Следователи прокуратуры решают вопрос об отстранении инспектора с занимаемой должности и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в ближайшее время начальнику отдела также будет сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, после чего следователи будут инициировать вопрос об отстранении его с занимаемой должности и избрании меры пресечения.

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