События

17:18 20.07.2017

Четыре украинских военных погибли, один попал в плен, еще 7 получили ранения за четверг в зоне АТО

В проведения зоне антитеррористической операции за четверг четыре украинских военных погибли, один попал в плен, еще 7 получили ранения в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины, уточнили в пресс-центре штаба АТО.

"За текущие сутки, 20 июля 2017, в результате активизации действий противника, в том числе массированного обстрела позиций ВС Украины, погибло четыре украинских военнослужащих, один попал в плен. Семеро наших защитников получили ранения", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Вместе с тем, в штабе уточнили, что за минувшие сутки, 19 июля 2017 года, в зоне АТО четверо военнослужащих ВСУ погибли: один военный - от пули вражеского снайпера, трое - во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Еще трое военнослужащих получили ранения.

"Вооруженные силы Украины дали достойный отпор противнику, который понес значительные потери погибшими и ранеными", - сказано в сообщении.

Ранее в этот день спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве сообщил, что в результате обстрелов боевиками в четверг утром погибли пятеро украинских военнослужащих, и еще двое получили ранения.

Кроме этого, он сообщил о гибели троих и ранении троих бойцов украинский армии при подрыве на взрывном устройстве накануне, 19 июля. В тот же день еще один украинский военный погиб в результате вражеского обстрела в Марьинке.

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