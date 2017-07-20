Вооруженных похитителей киевлянина задержали полицейские в Киевской области

Полицейские во время обыска частного дома в пгт Клавдиево-Тарасово (Киевская обл.) обнаружили избитого киевлянина, который заявил, что был похищен 3 дня назад на пляже в Одессе двумя неизвестными злоумышленниками.

Как сообщает в четверг пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области, избитого 28-летнего киевлянина, который находится в розыске за кражу, обнаружили Бородянские полицейские во время санкционированного обыска в домовладении в закрытой комнате на 2-м этаже.

По словам потерпевшего, представившись представителями полиции, неизвестные затолкали его в автомобиль и повезли в неизвестном направлении. В дальнейшем удерживали против его воли в вышеуказанном доме и, применяя физическое насилие, требовали за освобождение денежное вознаграждение - $30тыс.

"Полицейские установили и задержали подозреваемых в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 40-летний киевлянин и 28-летний житель Винницкой области. С места происшествия изъяты оружие, средства связи и другие предметы, которые указывают на их причастность к совершению подобных преступлений", - проинформировали в областном главке полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.