Жара до 36°С на юге Украины и грозы на севере ожидаются в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять жаркий тропический воздух, а на крайнем севере и северо-западе страны неустойчивая погода, сообщает в четверг Укргидрометцентр.

В целом по стране без осадков, лишь в северных, Львовской, Волынской и Ровенской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, на юге страны местами до 36°С, в Карпатах ночью 8-13°, днем 21-26°.

В Киеве – местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 июля самая высокая температура днем была 35,9 в 1936г., самая низкая ночью 7,0 в 1904г.

На 22 июля синоптики прогнозируют в северной половине страны кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, на юге страны до 36°.

В Киеве на 22 июля прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы возможны шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

20 июля температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева 21°.