События

12:47 20.07.2017

На территории частного дома в Харькове произошел взрыв

В Харькове в ночь на четверг на территории частного дома по ул.Сеченова произошел взрыв.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Слободской отдел полиции города в 2.30. "В результате взрыва никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.

Установлено, что владельцем частного дома, во дворе которого взорвался неизвестный предмет, является 63-летняя харьковчанка, которая живет там со своей семьей.

При осмотре изъяты вещественные доказательства, которые отправлены на экспертизу.

Следователь решает вопрос о внесении информации о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские принимают необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к происшествию.

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