На территории частного дома в Харькове произошел взрыв
В Харькове в ночь на четверг на территории частного дома по ул.Сеченова произошел взрыв.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Слободской отдел полиции города в 2.30. "В результате взрыва никто не пострадал", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.
Установлено, что владельцем частного дома, во дворе которого взорвался неизвестный предмет, является 63-летняя харьковчанка, которая живет там со своей семьей.
При осмотре изъяты вещественные доказательства, которые отправлены на экспертизу.
Следователь решает вопрос о внесении информации о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские принимают необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к происшествию.