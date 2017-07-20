Пограничники задержали члена НВФ из полка "Витязь"

Украинские пограничники накануне задержали в КПВВ "Станица Луганская" члена незаконного вооруженного формирования из полка "Витязь", который ранее проходил подготовку в Таганроге (РФ).

Как сообщает в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, мужчина, 1974 г.р., направлялся к КПВВ с неподконтрольной Украине территории.

"Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий установлено, что он действительно является военнослужащим полка "Витязь" и ранее состоял на службе в разведподразделении батальона "Заря", а подготовку проходил на территории РФ в Таганроге", - говорится в сообщении.

Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для дальнейшей проверки.