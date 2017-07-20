Застреленный у ТЦ в Киеве был гражданином РФ, совершившим ранее убийство в России

Убитый минувшим вечером на парковке перед торговым центром в Деснянском районе Киева являлся гражданин Российской Федерации, совершивший на территории этой страны убийство и предположительно скрывавшийся в столице Украины, сообщил директор департамента коммуникации украинского МВД Артем Шевченко.

"Расстрелянный в среду вечером у тор был гражданином Российской Федерации, совершившим убийство в РФ и, видимо, скрывавшимся в Киеве", - сказал он журналистам в четверг утром в Киеве.

А.Шевченко добавил, что фамилия убитого – Мамедов, и он разыскивался российскими правоохранителями за совершенное на территории страны убийство.

Ранее в четверг заместитель начальника департамента коммуникаций ГУ Нацполиции Яна Неруш сообщила, что в среду, 19 июля, около 22.30 в Деснянском районе Киева возле торгового центра был убит мужчина 1964 года рождения. "Осмотрев место происшествия, правоохранители изъяли оттуда гильзы калибра 5,45 мм, автоматическое оружие системы Калашникова, а также устройство неустановленной марки для отстрела резиновыми пулями", - сообщила она.

Я.Неруш проинформировала: "Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое. После убийства они скрылись с места преступления на автомобиле".