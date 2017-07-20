В Киеве возле ТЦ расстреляли уроженца РФ

Уроженец РФ был убит в среду около 22.30 в Деснянском районе Киева возле торгового центра, сообщила заместитель начальника департамента коммуникаций ГУ Нацполиции Яна Неруш.

"В настоящее время уже известно, что потерпевший – это мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое. После убийства они скрылись с места преступления на автомобиле", - сказала она в эфире телеканала "112. Украина".

Я.Неруш отметила, что правоохранители получили сообщение о том, что возле торгового центра на автостоянке слышны выстрели и есть убитый человек. "Осмотрев место происшествия, правоохранители изъяли оттуда гильзы калибра 545 мм, автоматическое оружие системы Калашникова, также устройство неустановленной марки для отстрела резиновыми пулями", - рассказала она.

Ранее СМИ сообщили, что на парковке перед торговым центром возле станции метро "Черниговская" в Киеве неизвестные застрелили человека.