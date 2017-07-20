Боевики всю ночь обстреливали Марьинку и Красногоровку

Боевики около восьми часов подряд обстреливали, в том числе из артиллерии, два прифронтовых города Донецкой области – Марьинку и Красногоровку – в результате чего по предварительной информации погибших и пострадавших нет, однако фиксируются разрушения и повреждения жилых домов.

Как сообщает в четверг утром на странице в Фейсбук ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области, мощные обстрелы начались около полуночи и закончились около 8.00. "Информации о пострадавших на данный момент нет.

"На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Полицейские и сотрудники ГСЧС пытаются ликвидировать пожар в многоэтажке Красногоровки, куда попал снаряд. Жители многоэтажки эвакуированы. Предварительно установлено, что квартира, где разорвался снаряд и находится эпицентр пожара, была нежилой", - сообщают в полиции.

В настоящее время правоохранители обходят улицы двух подвергшихся обстрелам населенных пунктов чтобы выявить другие возможные последствия террористического обстрела, проверяют дома, чтобы установить, кому из местных нужна помощь.

"Все факты квалифицированы по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - проинформировали в областном главке полиции.