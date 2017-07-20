События

10:14 20.07.2017

Под сотню тонн воды сбросил пожарный самолет ГСЧС Украины на горящие в Черногории леса

За прошедшие сутки, 19 июля, пожарный самолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществил ряд вылетов на тушение лесных пожаров горных районах г.Тиват на юге Черногории.

"В общем пожарным самолетом Ан-32П на ячейки лесного пожара сброшено 96 тонн воды", - сообщают в четверг утром в пресс-службе ГСЧС Украины.

В ведомстве отметили, что по состоянию на утро 20 июля работа украинского пожарного самолета по тушению лесных пожаров в Черногории продолжается.

Как сообщалось, 18 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на поступивший в этот же день запрос от властей Черногории поручил ГСЧС направить пожарный самолет Ан-32П для помощи в тушении лесных пожаров в этой стране.

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