Грузия планирует создать вокруг плотины Ингури ГЭС туристическую зону мирового уровня

На территории в 157 гектаров, прилегающей к арочной плотине гидроэлектростанции на реке Ингури, уникальному техническому и инженерному сооружению, которому два года назад был присвоен статус памятника индустриального наследия, будет создана туристическая зона международного уровня, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду на презентации концепции проекта.

Согласно проекту концепции, разработанной ведущими европейскими специалистами, туристическая инфраструктура Ингури ГЭС, высота арочной плотины которой составляет 271,5 метра, а длина 728 метров, будет включать канатную дорогу, смотровые площадки, научно-познавательный центр, открытое концертное пространство, судоходную инфраструктуру, самый высокий на плотине лифт в мире - 280 метров, а также несколько экстремальных аттракционов.

"Уже объявлен тендер на проектирование обустройства туристической зоны, на что выделено 2 млн лари, инвестиционная же стоимость строительных работ составляет порядка 50 млн лари ($21 млн), для привлечения которых уже начались переговоры с потенциальными инвесторами", - сказал Г. Квирикашвили.

При этом он отметил, что на проектирование отведен один год, параллельно с этим начнутся и строительные работы, которые должны полностью завершиться за пять лет.

"Туристический центр Ингури ГЭС станет визитной карточкой Грузии", - заявил премьер, отметив, что в современном мире огромное внимание уделяется сохранению индустриальных памятников, в связи с чем и было принято решение "сделать из нашего памятника индустрии достопримечательность".

По его же словам, согласно предварительным расчетам, туристическая зона будет весьма привлекательной и доходной и сможет принять ежегодно до 400 тыс. человек.

Глава правительства выразил надежду, что превращение Ингури ГЭС в туристическую зону положительно скажется на отношениях между грузинами и абхазами.

По его словам, необходимо преодолеть страх, стереотипы, которые часто мешают процессу примирения. "Мы должны открыть дорогу конструктивному диалогу и сотрудничеству. Я надеюсь, что новый туристический центр станет местом для встречи нашей молодежи, которой мы дадим шанс самим подумать и сделать выводы", - заявил грузинский премьер.

Ингури ГЭС, на долю которой приходится почти половина всей производимой в Грузии электроэнергии, была введена в эксплуатацию в 1978 году. Сама станция, а также четыре Перепадные ГЭС расположены в селе Саберио Гальского района Абхазии, плотина находится на территории, контролируемой Грузией. В вопросах функционирования объектов Ингури ГЭС грузинская и абхазская стороны действуют согласованно.