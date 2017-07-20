События

08:00 20.07.2017

В ДТП под Киевом на Гостомельском шоссе погибли два человека - СМИ

В ночь со среды на четверг под Киевом на Гостомельском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает espreso.tv.

"…Произошло столкновение двух автомобилей - Skoda Octavia и Mazda 626. По предварительным данным, со слов девушки-пассажира Шкоды, трагедия произошла из-за того, что водитель Мазды выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло лобовое столкновение", - сообщает espreso.tv уторм в четверг.

"Водитель Шкоды и водитель Мазды, которые не воспользовались ремнями безопасности, погибли на месте. Девушку со Шкоды, а также двух мужчин с Мазды госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Причина ДТП устанавливается работниками следственно-оперативной группы, прибывшей на место события.

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