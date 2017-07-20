Американский сенатор Маккейн обещал вернуться в строй после операции на головном мозге – СМИ

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, перенесший операцию по удалению опухоли головного мозга, уверен в том, что сможет вернуться на работу после выздоровления, сообщают СМИ.

"Да, мне придется побыть здесь (дома в Аризоне - ИФ) несколько дольше, чтобы пройти лечение. Я вернусь", - цитирует агентство "Ассошиэйтед пресс" заявление Дж.Маккейна, сделанное по телефону своему коллеге Линдси Грэму, с которым находится в дружеских отношениях. Об этом журналистам сообщил сам Л.Грэм.

Он также сказал журналистам: "Будем молиться. Бог, а не я, знает, чем все закончится. Но это заболевание еще не сталкивалось с таким серьезным оппонентом".

Как сообщалось, врачи диагностировали у Дж.Маккейна агрессивную форму опухоли мозга - глиобластому.

Сенатора, которому исполнилось 80 лет, прооперировали, он проходит реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Президент США Дональда Трамп заявил, что Дж.Маккейн "всегда был бойцом" и пожелал ему скорейшего выздоровления. Поддержку сенатору выразили также Барак Обама и Хиллари Клинтон.