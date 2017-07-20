Боевики за сутки 21 раз обстреляли позиции сил АТО, 4 военнослужащих погибли, 3 ранены – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 21 обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате которых 4 украинских военнослужащих погибли и 3 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошедшие сутки в зоне АТО вновь завершились увеличением обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований… На протяжении вчерашних суток незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Четверо наших военных погибли, трое получили ранения. Силы АТО 13 раз открывали огонь в ответ", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

В среду вечером на Луганском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ в Новозвановке из вооружения БМП, в Новоалександровке - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в Станице Луганской - из стрелкового оружия. Около 18.00 в районе поселка Новотошковское, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военных ВСУ, еще трое получили ранения.

На Мариупольском направлении под гранатометный огонь попали опорные пункты ВСУ в Водяном и Гнутово. Кроме того, около 20.00 боевики обстреляли Гнутово из минометов калибра 82 миллиметра.

На Донецком направлении боевики обстреливали окраины Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Около 23.00 боевики обстреляли позиции ВСУ в Песках с примением миномета калибра 120 миллиметров, а также в Луганском – из вооружения БМП.

Боевики возобновили обстрелы жилых кварталов Марьини около 19.00 часов из крупнокалиберных пулеметов, а также поселка Зайцево в 22.00 из гранатометов, - отмечают в сообщении.