Вступительная кампания в Украине находится на традиционном "экваторе"– Минобразования

На данный момент, абитуриенты зарегистрировали более 144 тыс. электронных кабинетов и подали почти 580 тыс. электронных заявлений, на все образовательно-квалификационные уровни подано около 897 тыс. заявлений от 290 тыс. абитуриентов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Эти цифры вполне соответствуют нынешнему этапу вступительной кампании, которая находится на "экваторе". Сейчас будет определенный момент, когда подача заявлений замедлится, а потом очень ускорится в последние дни - это общая динамика всех лет", - пояснил директор департамента высшего образования Минобразования Олег Шаров.

По данным министерства, по количеству заявлений сейчас лидируют Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (29461), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (23892), Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (19237), Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (16960), Национальный университет "Львовская политехника" (15612), Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина (13666), Киевский национальный торгово-экономический университет (13381), Национальный авиационный университет (13078), Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (12330), Национальный педагогический университет имени Драгоманова (11493).

Самыми популярными специальностями остаются экономика, право, туризм, международные отношения, несколько меньше - компьютерные науки, говорится в сообщении.