Трамп призвал сенаторов не уходить на каникулы до решения проблемы с реформой в здравоохранении

Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не уходить на августовские каникулы до тех пор, пока не будет решена проблема с заменой реформы в здравоохранении Obamacare на более эффективный вариант, сообщил в своем "Твиттере" в среду представитель Белого дома Шон Спайсер.

"На ланче в Белом доме с республиканцами в сенате президент Дональд Трамп сказал, что сенату следует продолжать заседания, пока вопрос с реформой в здравоохранении не будет решен", - написал он.

Он также опубликовал фото ланча, на который президент собрал сенаторов-республиканцев для обсуждения реформы. Он проводился в закрытом режиме.

Ранее лидер республиканцев сената США Митч Макконнел сообщил о перенесении каникул сената до 14 августа.