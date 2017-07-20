Членам ОПГ, специализировавшейся на угонах Toyota RAV4, грозит до 12 лет - прокуратура

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение организатору и двум участникам организованной преступной группы, которая специализировалась на угонах автомобилей Toyota RAV4, по факту незаконного завладения транспортными средствами (ч. 3 ст. 289 УК Украины).

"Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей... Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что в августе 2016 года 34-летний ранее судимый луганчанин незаконно завладел автомобилем Toyota RAV4, который хозяйка припарковала возле одной из парикмахерских на проспекте Науки в Харькове.

"В январе 2017 года злоумышленник организовал и возглавил устойчивую организованную группу. В "бизнес" пригласил земляков: 25-летнего бывшего милиционера и 37-летнего ранее судимого товарища, вместе с которым в 2008 году совершал преступления, связанные с оборотом наркотиков",- говорится в сообщении.

По данным следствия в феврале-марте 2017 года организованная группа незаконно завладела 4 автомобилями Toyota RAV4. Машины открывали с помощью специального электронного устройства, считывавшего код сигнализации. Угнанные автомобили прятали в арендованном гараже. Спустя несколько дней угонщики связывались с владельцами машин и предлагали вернуть авто за вознаграждение в размере около 50% от ее стоимости. В 4-х случаях из 5-ти, известных следствию, жертвами угонщиков становились женщины.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит уголовным производством.