На Харьковщине покажут оперу "Мазепа" под открытым небом и откроют памятник гетману

В субботу, 22 мая, в пос.Коломак Харьковской области пройдет фестиваль "Гетьманська слава", во время которого состоится открытие памятника гетману Ивану Мазепе.

"Это будет народный памятник, потому что мы уже больше года собираем деньги на этот памятник от частных лиц, от юридических (лиц) – но не государственные средства. На сегодняшний день мы собрали около 450 тыс. из необходимых 650 тыс.", - сообщил сопредседатель общественного совета по празднованию 330-летия избрания Ивана Мазепы гетманом Украины Виктор Козориз.

Он подчеркнул, что, хотя сбор средств продолжается и будет проводиться, в т.ч. во время фестиваля, памятник уже готов. Автор памятника – харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов.

Планируется, что в субботу утром в Свято-Воскресенском храме пройдет молитва по гетману Мазепе.

В программе фестиваля - выставка-презентация книг, "Город мастеров", реконструкция козацких боев, выставка плакатов студентов Харьковской госакадемии дизайна и искусств и опера "Мазепа" под открытым небом. Завершится фестиваль праздничным файер-шоу и дискотекой.

Как известно, в 1687г. на раде под Коломаком (ныне Коломакский р-н Харьковской области) Мазепа был избран левобережным гетманом.